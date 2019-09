Star Trek skuespiller død

Søndag 22. september 2019 kl. 20:27Den amerikanske skuespiller Aron Eisenberg er død 50 år. Han var ikke mindst kendt for sine roller i Star Trek TV-filmserien, men paletten over 30 års virke var varieret og omfattende. Han slog ind på fotokunst i 2013, men medfødt sygdom tvang ham til at kapitulere efter et par år.Aron Eisenberg var født med nyreproblemer og måtte 2 gange i sit liv gennem transplantation. Senest for 4 år siden.