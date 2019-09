Festen sluttede brat - mand gik hjem og hentede en pistol

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 22. september 2019 kl. 14:19En 34-årig mand er i dag blevet varetægtfængslet efter, at han først på natten blev anholdt ved en beboerfest i københavnske Søborg. Årsagen til politiets fremmøde var, at han var gået hjem og havde hentet en pistol, som han truede nogle andre med. Dermed sluttede festen brat.Manden er sigtet for såvel ulovlig våbenbesiddelse som at fremsætte trusler.