Biler brændt i nattens mørke

Søndag 22. september 2019 kl. 09:42Ved 2 bilbrande omkring midnat udbrændte et antal biler i det vestlige Århus og forstaden Tilst. Da brandvæsenet nåede frem stod køretøjerne i flammer, og man kunne blot vente tålmodigt på at efterslukke. Mest omfattende var branden i forstaden, hvor adskillige biler blev ildens bytte.I dag forsøger politiet at finde ud af brandårsagen. Om brandene var påsat.