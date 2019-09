Uro i Egypten - opstand ulmer

Søndag 22. september 2019 kl. 06:17Der har i årevis ikke været stabile forhold i nordøst afrikanske Egypten, som i 2013 var genstand for et militært kup. Et styre, der stadig er ved magten, men som nu er under pres. Der er igen uro i landet med demo og opgør med politiet. En ny opstand ulmer og kan være varsel om noget brutalt.I denne weekend er mange blevet anholdt ved demonstrationer imod den militære magthaver Abdel al-Sisi, der tillige med militæret af folket anklages for udbredt korruption.