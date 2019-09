Mand påkørt bagfra og dræbt - hans søn alvorligt kvæstet

Lørdag 21. september 2019 kl. 22:49En 75-årig mand blev i dag dræbt ved rattet i sin bil, som blev påkørt bagfra af en anden bil med en 80-årig mand ved rattet. Den dræbtes 53-årige søn var passager og blev slået bevidstløs og alvorligt kvæstet ved ulykken, der skete på en lokal vej 10 km fra østjyske Kolding.Den 80-årige ulykke-bilist overså øjensynligt, at den 75-årige holdt stille for at dreje væk fra vejen.