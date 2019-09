Det brænder på igen i Paris - politi og demonstranter i kamp

Lørdag 21. september 2019 kl. 17:24Det meste af dagen har den franske hovedstad Paris været skueplads for opgør mellem politi og demonstranter. De såkaldte "gule veste" folk er igen på gaden, og det har virkelig ført til, at det brænder på igen i byen. Tusindvis af politibetjente er endt i direkte kampe med demonstranter.Brande og ødelæggelser er følgen af voldsomhederne, der hverken er noget skønt syn eller god reklame for byernes by.De gule veste startede demonstrationer imod den unge præsident Emmanuel Macron i november sidste år, og siden er det oftest gået voldsomt til.Der er også klima-demonstration i Paris i dag.