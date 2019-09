Ung mand klemt ihjel af lastbil

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 21. september 2019 kl. 09:58En 24-årig mand blev først på natten dræbt i en tragisk ulykke under oprydning efter et arrangement for ansatte i en virksomhed i nordjyske Ålborg. Han skulle dirigere en lastbil ind gennem en port med meget lidt plads og blev ulykkeligvis klemt fast mellem lastbilen og en væg. Han døde på stedet.Ved rattet i lastbilen sad en 25-årig mand, der ligesom den dræbte arbejdede i et lys og lyd firma, der skulle rydde udstyr væk.