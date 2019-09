Butikkæmpe stopper salget af e-cigaretter - og flere følger

Fredag 20. september 2019 kl. 23:12Det stigende antal mennesker, der øjensynligt har pådraget sig sundhedproblemer som følge af e-cigaret rygning, får nu verdens største detailfirma, amerikanske Walmart til at stoppe salget af e-cigaretter. Flere følger trop, det ligger lige for, og amerikanske medier er begyndt at afvise reklamer for e-cigaretter.Butikkæmpen Walmart markerer sig stadig stærkere i den offentlige debat på sundhedens og klimaets side. Firmaet har flere end 11.000 butikker og 265 millioner kunder. Besøg den unikke virksomhed på www.walmart.com - hvor også klimaet netop i dag er i fokus.