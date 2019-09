England og EU igen omkring bordet - om ny farvel-aftale

Fredag 20. september 2019 kl. 20:29Der er nu gang i forhandlingerne mellem England og EU for at få skabt en aftale om det engelske farvel 31. oktober. Man sidder omkring bordet, og der kommer øjensynligt noget ud af det. I alle tilfælde lyder der positive meldinger fra begge sider. Forhandlerne mødes nu dagligt for ikke at komme i tidnød.Om det lykkes at få strikket en spiselig aftale sammen vil tiden vise. Englænderne står fast på, at landet træder ud af det bureaukratiske EU-selskab 31. oktober. Uanset om der er indgået en aftale eller ej.