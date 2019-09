Masser af våben og anholdelser på Fyn - 8 kræves fængslet

Fredag 20. september 2019 kl. 18:57Der har været hektisk aktivitet hos politiet, som i dag har ransaget 18 adresser på Fyn og fundet masser af våben og foretaget 14 anholdelser. 8 af de anholdte fremstilles i grundlovforhør i morgen med krav om varetægtfængsling. Politiaktionen havde sit afsæt i konflikt mellem kriminelle i København.40 våben blev fundet på et lager, mens 11 var i forskellige anholdtes besiddelse.Politiet mener, at aktionen har effekt - men nogen dokumentation foreligger ikke af, at indsats som i dag hverken dæmper kriminaliteten og/eller reducerer brugen af våben.