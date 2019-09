Mand mistede herredømmet - brutalt dræbt mod vejtræ

Fredag 20. september 2019 kl. 13:40En 60-årig mand blev i formiddag dræbt i en voldsom solo-ulykke på en lokal vej nogle få kilometer fra nordøst fynske Kerteminde. Manden mistede herredømmet over sin bil og kørte frontalt ind i et vejtræ. Han blev fastklemt og afgik ved døden på ulykkestedet.Redningfolk kæmpede for at redde mandens liv, men han døde mellem hænderne på dem.