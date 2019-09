Pige måske kidnappet - 2 anholdt i mystisk sag

Fredag 20. september 2019 kl. 11:48Politiet i nabolandet Sverige er i dag optaget af en sag, hvor en 10-årig pige for et par dage siden måske blev kidnappet og ført ud af landet. Man har netop anholdt 2 personer, der har familiemæssig forbindelse til den forsvundne pige. Mysteriet er dog langtfra løst, og det vil nok tage lang tid endnu.De 2 anholdte er angiveligt pigens forældre, idet hun boede hos plejeforældre, hvorfra hun forsvandt. Politiet arbejder ud fra en teori om, at mindst den ene af forældrene har udført eller medvirket til kidnapningen af den 10-årige datter.