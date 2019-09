Ung mand i livfare - kørt over på mark af kartoffeloptager

Torsdag 19. september 2019 kl. 23:02En 19-årig mand blev til aften livfarligt kvæstet under markarbejde ved nordjyske Skive. Hvor han ville kravle op på en kartoffeloptager, som kørte med lav fart. Han faldt ned, kom ind under maskinen og blev kørt over. Han tilstand betegnes aktuelt som kritisk.Den unge mand blev fløjet til universitetsygehuset i Århus, hvor lægerne nu kæmper for at redde hans liv.