Forlægger død

Torsdag 19. september 2019 kl. 19:42Den mangeårige forlægger Palle Fogtdal er død 88 år. Et energisk menneske med forkærlighed for udgivelser, dybt respekteret for sine præstationer, har sat sig markante spor i bogreoler i hele Danmark. Hos de unge og hos det voksne publikum så at sige på alle hylder.Palle Fogtdal grundlagde stribevis af magasiner, fra "Vi Unge" til "Bo Bedre" og skabte sit eget forlag. Han havde fået tilværelsen med bøger ind fra starten af sit liv, blev uddannet i boghandel - og så var den karriere begyndt. Han blev født i lollandske Sakskøbing og voksede op i nærliggende Nysted. Boede ved sin død i Klampenborg i København.