Netop nu! - skyderi i centrum af fynske Middelfart

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 19. september 2019 kl. 17:56Den ellers så fredelige vestfynske by Middelfart er lige nu omdannet til en fæstning med politifolk overalt. Årsagen er skyderi i centrum af byen. Hvor en militært klædt mand pludselig trak en pistol og skød igennem en rude i en ejendom. Foreløbigt er der ikke meldinger om kvæstede.Efter at have skudt forlod manden stedet til fods.