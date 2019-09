Affald-direktør tog munden for fuld - fyres efter 4 år i jobbet

Torsdag 19. september 2019 kl. 15:14Direktør Peter Basland er fortid som chef for affald-virksomheden Vestforbrænding på den københavnske vestegn. Han tog munden for fuld, da han fortalte om et plastikgenbrug på 75%. Ifølge intern info er tallet kun 31%. Hvilket nok var den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over.Affald-virksomhedens bestyrelse begrunder nemlig fyringen med mange andre forhold, herunder et ønske om forbedring af arbejdklimaet for de adskillige hundrede ansatte. Vestforbrænding behandler affald fra op mod 1 million husstande.Peter Basland tiltrådte som virksomhedens direktør 1. marts 2015.