Kampfly styrtet i baghave - den ene pilot hænger i højspænding

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 19. september 2019 kl. 13:32Et sandt drama, der muligvis ender lykkeligt med hensyn til mennesker, har for kort tid siden udspillet sig i nordvest franske Morbihan. Et F-16 kampfly styrtede ned i baghaven til et hus, der blev slemt beskadiget, og den ene af de 2 piloter hænger stadig i højspændingkabler i nærheden. Man er ifærd med at redde ham.Begge piloter nåede at skyde sig ud med katapult. Der er usikkerhed om begges tilstand. I det ramte hus befandt en kvinde sig, men hun slap øjensynligt uden fysiske skader.Kampflyet var belgisk og på vej til en fransk militærbase.