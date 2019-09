Forbud mod e-cigaretter i 3 kæmpe lande - er farlige

Torsdag 19. september 2019 kl. 09:10Indien, Brasilien og Thailand venter ikke - imens folk bliver syge og/eller dør. Det er slut med at producere, importere og reklamere for e-cigaretter i de 3 kæmpe lande. Folk kan dampe videre, men der er forbud mod, at de anskaffer sig nye e-cigaretter. Det er alarm klokkerne fra især USA, der har ført til reaktionen.Allerede i foråret var den californiske storby San Fransisco undervejs med et forbud mod e-cigaretter. Der skulle gælde, så længe de sundhedmæssige følger af at ryge e-cigaretter ikke var afklaret. Årsagen var, at e-cigaret rygningen især blandt unge har taget voldsomt til.For 1 måned siden blev der intensivt fokus på e-cigaret rygningen i USA. Hvor det første dødfald blandt e-cigaret rygere blev konstateret. Uden at man endnu havde afgørende dokumentation for (bi)virkningerne ved rygningen. Flere hundrede er desuden alvorligt lungesyge, og symptomerne er identiske.