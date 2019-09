3 dræbt under et speedbåd rekordforsøg ved Venedig

Onsdag 18. september 2019 kl. 23:36Da en speedbåd med høj hastighed i aftes sejlede direkte ind i en dæmning ved den italienske middelhavby Venedig, mistede 3 mænd livet, mens en 4. alvorligt kvæstet kæmper for at overleve ulykken. Tragedien fandt sted i forbindelse med et rekordforsøg - at sejle fra Monaco på den anden side af støvlelandet og til Venedig.Mændene var tæt på målet, da dramaet udspillede sig. De 3 mænd (2 italienere og 1 hollænder) blev fundet døde i en kabine under vandet. Den kvæstede mand (italiener) blev kastet ud af båden, hvilket var hans held, hvis han ellers overlever.