Festivalen Jam Days i Brandts Klædefabrik er konkurs

Onsdag 18. september 2019 kl. 22:19Dette års jazzfestival Jam Days i kulturmekkaet Brandts Klædefabrik i fynske Odense skulle vise, om projektet skulle (kunne) fortsætte. Det blev med 1.800 solgte billetter til tommelfingeren nedad, og nu er foreningen bag arrangementet konkurs. Et musikalsk eventyr, der begyndte for 6 år siden, er dermed slut.Jam Days 7.-9. august satte altså punktum for et unikt initiativ i hjertet af Odense, hvor eventyr digteren H.C. Andersen blev født. Der skulle have været solgt 2.200 billetter. Dette års minus kunne således lægges til tidligere års - og det overlever man jo sjældent.