Troubadour død

Onsdag 18. september 2019 kl. 20:31Den amerikanske troubadour John Johen er død af kræft 87 år. Han var blandt hovedmændene i skabelsen af 1950ernes og det følgende årtis folke- og rockmusik. Levede desuden et liv i pagt med naturen, det var den tids "oprør" og måden at fortælle sine tanker på. Blandt "lærlingene" var Bob Dylan.John Cohen blev født i New York og begav sig allerede i sine unge år ind i musikkens verden. Han tog professionelt afsæt i New Lost City Ramblers.