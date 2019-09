Eksplosionbrand i pizzaria - bombefolk undersøger

Onsdag 18. september 2019 kl. 08:29En voldsom eksplosionbrand i et pizzaria i københavnske Vanløse i den tidlige morgenstund har ført til afspærring af et område og omlægning af trafikken. Imens bombefolk og brandfolk er i aktion side om side. Den positive del af meldingerne er, at ingen øjensynligt er kommet noget fysisk til.Der var ingen tilstede, da eksplosionbranden tog sin begyndelse lidt før kl. 6. Politiet har endnu ikke fundet nogen forklaring på eksplosionen, som har raseret bygningen med "Pizza 73" og knust vinduer i naboejendomme. Oprydningen forventes først at være afsluttet til middag.