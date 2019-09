Alvorlig krise i en af de store banker - formand og 3 i bestyrelsen er gået af

Tirsdag 17. september 2019 kl. 20:51Der er krise i Sydbank A/S en af landets store banker. Hvad der foregår er endnu ikke gennemskueligt. Dramatisk er det imidlertid. Idet bestyrelsens formand, tidligere nationalbankdirektør Torben Nielsen (71 år) næstformand, statsautoriseret revisor John Lesbo (65 år) og bestyrelsemedlemmerne, specialist i pengeinstiutter HD Jørgen Høholt (60 år) og advokat Frank Møller Nielsen (62 år) er gået af øjeblikkeligt. Endnu er der kun kortfattede meldinger om årsagen, der skyldes uenighed om ledelsen af og retningen for bankens udvikling. Den voldsomme turbolens kommer, mens der ventes på 9 måneder regnskabet. I 1. halvår styrtdykkede indtjeningen, og overskuddet faldt markant med 41% til 489 millioner kr. før skat.Bankens repræsentantskab indkaldes snarest bl.a. for at vælge nye bestyrelsemedlemmer.