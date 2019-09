Politibil under udrykning kollideret med personbil

Tirsdag 17. september 2019 kl. 18:29Et par politibetjente og en kvinde ved rattet i en personbil blev sent i eftermiddag lettere kvæstet, da hun kolliderede med en politibil under udrykning i nordjyske Pandrup. De 3 er tillige med en mand, der var passager i kvindens bil, blevet bragt på sygehus.Politifolkene var på vej til brand i et rækkehus.