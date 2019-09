Rejsefirma standser betalinger - kan ikke betale kæmpe gæld

Tirsdag 17. september 2019 kl. 14:15Det verdenomspændende engelske rejsefirma og flyselskab Thomas Cook, der bl.a. også ejer danske Spies rejser, er økonomisk helt på spanden. Firmaet har standset sine betalinger, imens det forsøger at finde en aftale med kreditorerne. En kæmpe gæld på mindst 10 milliarder kr. kan rejsefirmaet ganske enkelt ikke betale.For kun 3 uger siden forlød det ellers, at Thomas Cook var reddet fra den økonomiske død af virksomhedens kinesiske storaktionær, som ville skyde 4 milliarder kr. i ny kapital i den nødlidende rejsekæmpe. I stedet ser det altså nu i stedet ud til, at man må kæmpe videre og måske bevæge sig i et endnu vanskeligere økonomisk og juridisk farvand end hidtil.