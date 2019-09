Kvinder i opgør på sygehus - endnu en hjælpsom fik tæsk

Tirsdag 17. september 2019 kl. 12:10I weekenden fik en ung mand, der tilbød sin hjælp på gaden i Århus en omgang tæsk. I aftes skete noget tilsvarende på sygehuset i vestsjællandske Slagelse. Hvor et opgør mellem 2 kvinder endte i den enes anholdelse og et lag tæsk til den anden. Kvindernes opgør opstod, da de begge ventede på behandling i akutmodtagelsen.En 39-årig kvinde løb pludselig skrigende ud fra sygehuset, hvorfor en 20-årig kvinde spurgte til hendes velbefindende. Det udviklede sig til mundhuggeri og derefter et direkte overfald på den yngste kvinde. Sygehusets ansatte måtte stoppe opgøret og tilkalde politiet. Den ældste kvinde blev derefter anholdt.