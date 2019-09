Højst usædvanligt! 6 centimeter snefald 600 km nord for Malmø

Tirsdag 17. september 2019 kl. 11:24Det er ingen joke, men den skinbarlige virkelighed - det sneer i svenske Värmland kun 600 km nord for øresundbyen Malmø. Selvom der fortsat er høje plus temperaturer har det sneet længe, og der er faldet 6 centimeter. Blandt de lokale indbyggere lyder det blot - det var tidligt.Man begynder så småt at gnide sig i hænderne på vintersport hotellerne i området omkring byen Torsby.