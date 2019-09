Forlaget Gyldendal reber sejlene - lukker selvstændige forlag og fyrer

Mandag 16. september 2019 kl. 21:18Det er pænt pakket ind i en officiel meddelelse i dag fra Gyldendal A/S, men det er ikke til at tage fejl. Forlaget reber sejlene i tide, lukker selvstændige forlag og samler det hele under én hat, ligesom 25-30 ansatte får en fyreseddel i allernærmeste fremtid. Blandt lukningerne er det selvstændige datterselskab forlaget Rosinante & Co. Det samles tillige med Cicero, Høst & Søn og Pretty Ink i Forlaget Gyldendal. Derfor bliver en række stillinger overflødige, og allerede i dag er Rosinantes direktør Jakob Malling Lambert fratrådt. Bogmarkedet er presset og konkurrencen hård i den stadig mere digitaliserede verden. Skal Gyldendal derfor blive ved med at tjene penge for at bestå, er disse ændringer nødvendige.Gyldendal vil værne om de udgivelseaktiviteter, de hidtidige selvstændige forlag har stået bag, og om forfatternes interesser. Samtidig med nødvendig effektivisering af hele butikken, lyder det i dagens melding.