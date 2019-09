Opgør mellem fængslet mand og politifolk på sygehus - stak af

Mandag 16. september 2019 kl. 20:11Det københavnske Bispebjerg Hospital har til aften været omdrejningpunkt for et opgør mellem en fængslet mand og flere politifolk. Under gevaldig tumult lykkedes det den 45-årige mand at flygte i en bil med svenske nummerplader. Flugten var helt øjensynligt planlagt.Den flygtede mand var bragt fra fængslet i Ringe på Fyn til sygehuset i København. De nærmere omstændigheder kendes endnu ikke, og politiet er tilbageholdende med oplysninger.