En stor skuespiller er død

Mandag 16. september 2019 kl. 15:56Den fysisk store amerikanske skuespiller Brian Turk er død af kræft 49 år. Hans højde og fysik gav ham mange roller, som han imidlertid også udfyldte stort i skuespilmæssig henseende. Blandt disse var TV-serien "Carnivale" og filmen "The Last World: Jurassic Park".Brian D. Turk blev født i Colorado, USA og startede sin skuespiller karriere i 1993. For lidt over 1 år siden lagde han som følge af sygdommen skuespilkunsten til side.