Kæmpe medicinalfirma konkurs - af dødelig smertemedicin

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 16. september 2019 kl. 08:21Det amerikanske medicinalfirma Purdue Pharma har netop erklæret sig konkurs. Det gamle kæmpefirma (grundlagt i 1892) med hjemsted i staten Connecticut er kendt for den smertestillende medicin OxyContin, som iøvrigt har skabt det økonomiske mareridt og nu kostet virksomheden livet.Hundredtusindvis menes at have mistet livet de seneste 20 år som følge af deres brug af medicinen. Der verserer sager, som beløber sig til omkring 100 milliarder kr., i USA. De mange penge kan Purdue Pharma ikke betale, hvorefter konkursen er indtrådt.Også i Danmark er brugen af smertemedicinen OxyContin udbredt.