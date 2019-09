En afslappet og afklaret Lars Løkke Rasmussen vil tale politik og politik

Søndag 15. september 2019 kl. 20:17Det er slut med personopgør omkring tidligere statminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen (billedet). Der ikke deltager i næste weekends ekstraordinære landsmøde, hvor Venstre skal vælge ny formand og ny næstformand. Derimod deltager han i det planlagte landsmøde i november, hvor der skal drøftes politik. Han vil tale politik. Det er det, det drejer sig om. Heller ikke trods hundredvis af opfordringer til at stifte et nyt parti har han det i sine overvejelser. Der er snarere for mange end for få partier i Danmark, lyder det fra ham i dag, hvor han er kommet frem fra sit 2 uger lange "skjul". Siden har trådte tilbage som partiformand med øjeblikkelig virkning.Lars Løkke Rasmussen kan imidlertid næppe ændre det faktum, at Venstre i dag befinder sig i en kæmpe krise. Med 2 vidt forskellige fløje. De oprindelige Venstre-folk på den ene side og strammerne med Dansk Folkeparti tendenser på den anden. Den krise vil det tage mange år at løse - om muligt, og måske ender det en dag alligevel i dannelsen af et nyt liberalt parti. Et nyt Venstre.