Bombefly - og bomber muligvis fundet ved sydlige Langeland

Søndag 15. september 2019 kl. 16:07Der er straks udsendt advarsel og forbud om at færdes i et bestemt område af Storebælt ud for det sydlige Langeland. Fordi en dykker i dag har observeret noget, der muligvis er såvel et bombefly som bomber, et levn efter 2. verdenkrig på havets bund. Er det tilfældet, er det farligt.På grund af stormvejret er det ikke muligt at foretage nærmere undersøgelser i området lige nu. Hvilket dog vil ske straks, vinden har lagt sig en smule.