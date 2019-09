Musikalsk multikunstner død

Lørdag 14. september 2019 kl. 22:51Den amerikanske sanger og musikalske multikunstner Eddie Money er død af kræft 70 år. Et fantastisk liv, der begyndte i New York og omfattede 45 aktive år i musikkens verden. Han døde i sit hjem i Los Angeles, Californien - men hans utallige hits lever videre mange år endnu.Eddie Money (navngivet Edward Joseph Mahoney ved fødslen) lagde stemme og aktion til hits som "Two Tickets to Paradise" og "Take Me Home Tonight". Han solgte sine værker til platin albums.