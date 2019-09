Mand livfarligt kvæstet - blev klemt fast under sin egen bil

Lørdag 14. september 2019 kl. 18:57En 51-årig mand befinder sig lige nu imellem hænderne på lægerne på sygehus, hvortil han livfarligt kvæstet blev bragt til aften som følge af en ulykke med sin egen bil i nordsjællandske Kvistgård (nær Helsingør). Hans kone fandt ham fastklemt under bilen i indkørslen til deres hus.Manden havde været ifærd med at reparere bilen og var øjensynligt kravlet ind under den. Bilen trillede i alle tilfælde henover ham og klemte ham fast.