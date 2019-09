Kæmpe brand i mellemøstlig olietønde - droneangreb

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 14. september 2019 kl. 11:34Der bliver som ofte nævnt næppe nogensinde fred i den mellemøstlige krudttønde, der i dag kan suppleres med, at der er kæmpe brand i den mellemøstlige olietønde. Flere store lagre i verdens største olieland Saudi Arabien står lige nu i flammer som følge af droneangreb.Den iransk støttede oprørgruppe Houthi har erklæret at stå bag angrebene og at have anvendt 10 droner. Hvad værre er, man bebuder flere angreb.Saudi Arabien hævder, at man har kæmpe brandene under kontrol.