Dansk millionær i Eurojackpot

Fredag 13. september 2019 kl. 23:48Så lykkedes det igen for en dansk deltager at blive millionær i Eurojackpot. Idet en 2. præmie på 3.227.820 kr. i aften er dalet ned et eller andet sted i landet. Derimod blev den hastigt svulmende 1. præmie pulje heller ikke udløst i denne uges trækning og udgør derefter 279 millioner kr.Aftenens danske million-gevinst var den første i denne måned.