Igen en frygtelig sygehus-brand - foreløbigt er mindst 9 døde

Fredag 13. september 2019 kl. 14:43En heftig brand på et sygehus i den brasilienske kæmpeby Rio de Janeiro sent i aftes og i nat har kostet mindst 9 (formentlig patienter) livet. Ifølge foreløbige oplysninger fra det sydamerikanske land, hvor der i dag stadig meldes om kaos efter flammehavet og voldsom røgudvikling.Der var frygtelige, paniske scener på sygehuset indtil brandvæsenet nåede frem og under den efterfølgende redningaktion. Mange var i fare for at brænde inde og/eller blive kvalt af røgen.