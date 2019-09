Vejarbejder livfarligt kvæstet - blev bakket ned af lastbil

Fredag 13. september 2019 kl. 14:11En 56-årig mand blev livfarligt kvæstet, da han under sit vejarbejde i nordjyske Salling i går blev kørt ned af en bakkende lastbil. Han blev klemt mellem lastbilen og den maskine han selv arbejdede med. Eneste forklaring på ulykken indtil nu er, at lastbilens chauffør overså vejarbejderen.Ulykken skete i Roslev 15 km nord for Skive. Ifølge en aktuel melding fra sygehuset er mandens tilstand stabil.