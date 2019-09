Mand dræbt på havearbejde - klemt ihjel af havetraktor

Fredag 13. september 2019 kl. 10:17En 67-årig mand døde i nat på sygehuset i østjyske Randers, hvortil han i aftes blev bragt meget alvorligt kvæstet, fordi han blev fastklemt under sin havetraktor. Han var livfarligt kvæstet, da han ankom til sygehuset, hvor lægerne længe kæmpede for at redde hans liv, men forgæves.Den tragiske ulykkes forløb undersøges fortsat. Manden og havetraktoren blev fundet i en grøft.