Trods kriser - samme 4 bærende partier i dansk demokrati

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 13. september 2019 kl. 09:58De 4 gamle partier - Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Konservative (C) og De Radikale (B) - er i dag uændret de bærende i det danske demokrati. Trods folkestemninger fremprovokeret af ubehagelige internationale tendenser (fx. fremmedhad) og kriser (som den aktuelle i Venstre) har disse partier tilslutning fra et stort flertal.64% af vælgerne ville i dag stemme på de 4 gamle partier. Hvilket manifesterer den danske kultur herunder det demokratiske sindelag. En aktuel opinion fra analysefirmaet YouGov giver således A 27,1% tilslutning fra vælgerne, V 20,7%, B 8,4% og C 7,8%.