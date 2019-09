Ny rektor for designskole er bl.a. forfatter til "I bad med Picasso"

Torsdag 12. september 2019 kl. 23:34Den anerkendte designskole i østjyske Kolding får ny rektor fra årskiftet. Lene Tanggaard (46 år) er udpeget til posten, og det er en kvinde med mange facetter, bestyrelsen har valgt. I dag ansat på Ålborg Universitet, forsker i kreativitet og innovation - og den ene af forfatterne til bogen "I bad med Picasso - sådan bliver du mere kreativ".Blandt forgængerne og pioner i spidsen for designskolen var også kunstmaleren Kjeld Jensen (1922-1998) og lige nu (de seneste 12 år) den tidligere politiker Elsebeth Gerner Nielsen, som kort efter nytår fylder 60 år og har meddelt sin afgang fra rektorposten.Der er meget mere at læse om den nye rektor og designskolen på www.designskolenkolding.dk - et professionelt og inspirerende blik på nutiden og ind i fremtiden.