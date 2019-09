Spanien ramt af ekstremt uvejr - især store mængder regn

Torsdag 12. september 2019 kl. 21:38Der er melding om de første 2 dræbte som følge af ekstremt uvejr i Spanien. 2 søskende på 51-61 år blev fanget af enorme mængder regn i deres bil, som blev slæbt med af vandet. I andre tilfælde er det lykkedes at redde folk ud af biler eller ned fra tage, hvor de havde søgt tilflugt.Uvejret ventes at fortsætte til på lørdag. Store dele af det østlige Spanien er derfor lagt brak, imens man passer på, at ikke flere mister livet, bliver kvæstet og alting omkring bliver ødelagt.