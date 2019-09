"Underholdende" optrin af 3 ældre som alle blev vrede

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 12. september 2019 kl. 17:14Der var "underholdning" på gaden i et boligområde i nordsjællandske Frederiksværk i går eftermiddag. Idet 3 ældre mistede besindelsen, alle blev vrede og kom i så voldsomt skænderi, at politiet måtte tilkaldes. Værst gik det udover en 65-årig mand, som blev banket i hovedet med en flaske.Årsagen var, at han blandede sig i regulært skænderi mellem 2 kvinder på 76 år og 78 år. Den yngste af de 2 damer kunne på sin el-scooter ikke komme forbi den anden, som sad på en stol og "spærrede". Resultatet var, at den 76-årige påkørte den ældste kvinde - og så tog det hele fart.Der var vist ingen af de 3, som kom noget fysisk alvorligt til. Det uskønne optrin derimod kan de sikkert alle huske for livet.