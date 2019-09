Følsom sanger og musiker død

Torsdag 12. september 2019 kl. 12:39Den amerikanske sanger og musiker Daniel Johnston er død 58 år. Et liv præget af følsomhed både som person og i sangen og musikken er slut som følge af hjertestop. Han var historien om, at man kan, hvad man vil. Når man brænder for det. Og det gjorde han, da starten gik i forældrenes garage for snart 40 år siden.Daniel Dale Johnston, som han var navngivet ved fødslen i Sacramento i Californien, kæmpede sig med følsom og engageret sang og musik frem til og op på scenen. Hvor han efter nogle år fik enorm succes. Hans sidste udgivelse fandt sted i 2004 til trods for, at han led af og kæmpede mod psykisk sygdom.