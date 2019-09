Rådyr på vejen - 4 unge slynget ud af bil med 90 km/t

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 12. september 2019 kl. 10:03Det var tæt på den helt store katastrofe, da en 19-årig kvinde ved rattet i en bil fyldt med unge sent i aftes ville undgå påkørsel af flere rådyr, der løb over vejen ved midtjyske Rødkærsbro. Resultatet var, at 4 unge blev slynget ud af bilen, da den forulykkede med 90 km/t.2 af passagererne befinder sig i dag på universitetsygehuset i Århus alvorligt kvæstet, men øjensynligt udenfor livfare.