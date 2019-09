Stadigt opad er afløst af nedad på verdens største marked

Torsdag 12. september 2019 kl. 05:26Det kommunistiske Kina har over årtier udviklet sig til at være en afgørende spiller på alle økonomiske områder. Derfor noteres alle bevægelserne på dette verdens største marked, som nu hvor det går nedad på flere områder - specielt er det bilsalget, der er i fokus. Det falder.Det stadige opad er afløst af nedad for bilsalget i Kina over hele det sidste år. Lige nu er det nye, at salget af el-biler styrtdykker. Nedgang i juli blev forstærket i august, hvor der skulle have været solgt 100.000 el-biler for at være på højde med samme måned i fjor. Salget nåede 85.000 el-drevne biler.