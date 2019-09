2 i styrtet fragtfly dræbt

Torsdag 12. september 2019 kl. 00:20Det lykkedes for 2 mænd ombord i et fragtfly, som i går styrtede ned ved lufthavnen i Toledo i den amerikanske stat Ohio at undgå den helt store katastrofe. De blev imidlertid begge (henholdsvis 69 år og 72 år) dræbt, da flyet styrtede og ramte et værksted. Ingen på landjorden led fysisk overlast.Flyet fragtede reservedele til autobranchen. Det brød i brand ved nedstyrtningen.