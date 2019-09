Sygehus ramt af vandforurening

Onsdag 11. september 2019 kl. 23:28Universitetsygehuset i Odense er ramt af forurening af vandforsyningen i lighed med et stort antal private hjem. Derfor har sygehuset iværksat en aktion med at skaffe tusindvis af liter rent vand, så man undgår problemer for patienter og ansatte. Den normale vandforsyning er forurenet med coli-bakterier.Ifølge de ansvarlige for vandforsyningen i Odense er foruden sygehuset også Zoo og tusindvis af beboere ramt af forureningen.