2.500 savnes efter det frygtelige orkan-uvejr på Bahama øerne

Onsdag 11. september 2019 kl. 21:16Ikke alene 50 døde og ufatteligt omfangrige ødelæggelser har det frygtelige orkan-uvejr på Bahama øerne sat sig af spor. Også 2.500 er forsvundet og savnes. Hvilket er et meget ilde varsel, som ventes at få antallet af døde til at eksplodere. Når disse mennesker bliver fundet.Der ventes nu på meldinger om følgerne af orkan-uvejrets hærgen på det amerikanske fastland. Rapporter som også forudses at blive bedrøvelig læsning.